Новосибирские власти заявили, что владельцы скота получили компенсации за апрель

Власти Новосибирской области выплатили компенсации владельцам изъятого из-за пастереллеза скота за апрель. 273 семьи получили в общей сложности 15,7 млн руб. Об этом сообщила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

У одной семьи была ошибка в заявлении на компенсацию — указаны реквизиты супруга без доверенности. «После завершения оформления документов выплаты будут сделаны в кратчайшие сроки»,— отмечается в пресс-релизе правительства региона. Социальная помощь владельцам изъятых животных рассчитана на девять месяцев. В общей сложности каждый член семьи получит по 167 тыс. руб.

Вспышки пастереллеза среди домашнего скота в Сибири начали фиксировать с начала года. В Новосибирской области болезнь была выявлена в пяти районах. Наиболее острая ситуация наблюдалась в селах Гнедухино, Новоключи, Чернокурья, Козиха и Новопичугово. Власти изымали скот для предотвращения распространения заболевания.

Подробнее — в материале «Ъ-Сибирь» «Пастереллез заставил о себе говорить».