В аэропорту Сочи 15 рейсов ушли на запасные аэродромы

Временные ограничения на полеты, введенные в аэропорту Сочи 5 апреля, привели к уходу 15 рейсов на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе авиаузла. Решения об изменении маршрутов принимались экипажами воздушных судов, которые направили самолеты в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный и Астрахань.

В аэропорту уточнили, что в настоящее время он функционирует по фактическому расписанию: продолжается регистрация пассажиров, воздушные суда обслуживаются на перроне. Совместно с авиакомпаниями ведется работа по скорейшему вылету задержанных рейсов. При этом перевозчики в ближайшие два дня могут корректировать расписание за счет переносов, отмен или объединения рейсов.

Ограничения на работу аэропорта были введены Росавиацией 5 апреля в 14:43 мск в целях обеспечения безопасности полетов и сняты 6 апреля в 04:22 мск.

