Посольство РФ: более 50 россиян отбывают наказание во Франции

Во Франции по приговорам местных судов отбывают наказание 54 гражданина РФ. Об этом сообщили «РИА Новости» в российском посольстве в Париже. Подробности о том, за что были задержаны россияне, в диппредставительстве не привели.

В июне 2025-го французская полиция арестовала российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу США. Американцы подозревают 26-летнего россиянина в причастности к киберпреступлениям. В январе 2026-го спортсмен был освобожден из тюрьмы в рамках обмена.

В декабре 2023 года в Париже по запросу США задержали триатлониста-любителя Егора Виноградова. Его подозревают в причастности к киберпреступлениям, вымогательству и отмыванию денег. Сейчас он находится под судебным контролем в ожидании слушания.