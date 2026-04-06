В Ижевске рассмотрят дело бывшего гендиректора «Уральских заводов» Василя Мусина

Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрит уголовное дело бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159 УК) при поставках радиостанций «Эрика» для нужд МВД и Росгвардии. Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время его этапируют в Ижевск из столичного СИЗО по решению Мосгорсуда из-за нарушения территориальной подсудности.

Василь Мусин был арестован летом 2024 года. Ему инкриминируется не менее девяти эпизодов мошенничества по контрактам 2015-2023 годов на поставку 6,4 тыс. радиостанций «Эрика» на 380 млн руб. Следствие считает, что заводы поставляли оборудование из Китайских комплектующих в нарушение требований гособоронзаказа.

Сторона защиты заявляет о невиновности Василия Мусина, утверждая, что запрет на использование импортных деталей ни законодательство, ни условия контракта не содержали. Адвокат обвиняемого Михаил Жихарев добавил, что использование иностранных комплектующих было прописано также в конструкторской и технической документации, которая была согласована и утверждена заказчиками, в данном случае Росгвардией и МВД. Обвинение, по его словам, строится на заключении эксперта негосударственного НИИ “Восход”, не обладающего должной квалификацией.

