Турция направила плавучую электростанцию на помощь Кубе

Куба будет обеспечена электроэнергией благодаря турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан». Ее взяли в аренду у турецкой компании Karpowership, сообщает местный канал Haber.

Плавучая электростанция пришвартовалась в порту Гаваны. Она должна стать «спасательным кругом для устаревающей инфраструктуры острова, испытывающей проблемы с поставками топлива», отмечает канал.

Karpowership («дочка» Karadeniz Holding) — единственная в мире компания, обладающая флотом энергетических судов. Karpowership предоставляет услуги во многих странах, в том числе в Кот-д'Ивуаре, Гане, Мозамбике, Сенегале, Ираке, Бразилии. Компания использует плавучие электростанции, построенные на платформах или судах и способные работать на сжиженном природном газе, природном газе и жидком топливе.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване и Москве сочли действия Вашингтона энергетической блокадой. В конце марта Россия доставила на Кубу 100 тыс. т сырой нефти в качестве гуманитарной помощи. Сейчас российская сторона готовит второй танкер с нефтью для отправки на Кубу.