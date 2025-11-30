Суд арестовал жителя Енисейска, избившего в кровь мэра у него на приеме

По ходатайству следствия суд Енисейска (Красноярский край) сегодня заключил на два месяца под стражу местного жителя по делу о нападении на главу города Валерия Никольского. Об этом рассказали в Главном следственном управлении (ГСУ) СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Фамилию подозреваемого в ведомстве не назвали, по данным «Ъ-Сибирь» речь идет о 46-летнем Михаиле Колыванове, ранее судимом за незаконный оборот наркотиков.

Изложенные в материалах дела события произошли 28 ноября в администрации Енисейска. По данным следствия, подозреваемый без предварительной записи пришел на личный прием к мэру. Ранее он уже неоднократно бывал в мэрии и жаловался на работу местных властей по различным вопросам. Градоначальник согласился принять мужчину, а когда тот зашел в кабинет, попросил его снять в помещении головной убор. В ответ на это посетитель начал дерзить, а затем набросился на мэра, нанеся ему с десяток ударов. Услышав шум, в кабинет забежали сотрудники администрации, однако нападавший уже остановился.

Чиновника со сломанным носом и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. Его обидчика передали правоохранительным органам. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и задержали.

Илья Николаев