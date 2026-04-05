Следователи возбудили уголовное дело после гибели школьницы в водохранилище Режа

Следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после гибели восьмилетней девочки в водохранилище Режа. Как сообщили в ведомстве, две сестры семи и восьми лет, одноклассница старшей из девочек и их знакомый ровесник гуляли по пруду, пока сестры не провалились под лед. «Младшую из сестер мальчик смог вытащить из-подо льда, но вторую девочку, к сожалению, спасти не удалось»,— пояснил в СКР.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев и отправили тело умершей школьницы на экспертизу для «выяснения точной причины смерти». «Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия. Устанавливаются конкретные лица, ответственные за безопасное нахождение граждан на территории пруда. Также выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему»,— добавили в СКР. В ведомстве заверили, что по итогам мероприятий будет принят комплекс мер по «недопущению таких обстоятельств впредь».

О начале проверки сообщили и в Режевской городской прокуратуре. В ходе сотрудники надзорного ведомства проверят исполнение законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. «Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики Режевского округа при работе с указанной семьей, ответственных должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности граждан на водных объектах»,— подчеркнули в прокуратуре.

