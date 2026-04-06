Главе СК доложат о причинах затопления аварийного дома в Кургане

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о затоплении аварийного дома в Кургане. О результатах расследования отчитается руководитель регионального управления СК Росии Сергей Степанов, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители дома на улице Гагарина разместили обращение к главе СК в социальных сетях. По их данным, в здании 1961 года постройки, признанном аварийным, инженерные системы находятся в плохом состоянии. Коллектор и подвал долгое время затапливаются. Это приводит к поломкам труб и разрушению фундамента, по помещениям распространяется неприятный запах. Обращения в обслуживающую организацию результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается.

В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Виталина Ярховска