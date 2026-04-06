Глава Запорожской АЭС призвал МАГАТЭ обеспечить режим тишины для ремонта ЛЭП

Совместно с МАГАТЭ ведется работа над введением режима тишины для ремонта одной из высоковольтных линий электроснабжения Запорожской АЭС, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук. 24 марта была повреждена одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения «Днепровская», и сейчас станция питается только от линии «Ферросплавная».

«Резерва у нас нет, и на данный момент совместно с МАГАТЭ ведется работа по созданию очередного, шестого по счету режима тишины для того, чтобы техническим специалистам была предоставлена возможность выполнить ремонт линии»,— рассказал «РИА Новости» господин Черничук.

Запорожская АЭС расположена вблизи города-спутника Энергодара. Россия установила контроль над атомной электростанцией в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). С 2022 года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

В марте глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций с МАГАТЭ заявил, что Россия проинформировала агентство о подготовке к возобновлению работы ЗАЭС. В конце прошлого месяца МАГАТЭ инициировало переговоры о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденной линии электроснабжения.