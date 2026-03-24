МАГАТЭ инициировало переговоры о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) инициирует переговоры о локальном перемирии в районе Запорожской АЭС для ремонта поврежденной линии электроснабжения.

«МАГАТЭ инициирует переговоры с обеими сторонами об установлении местного прекращения огня, чтобы обеспечить ремонт поврежденной линии электроснабжения»,— говорится в сообщении организации в соцсети X.

В марте глава «Росатома» Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций с МАГАТЭ заявил, что Россия проинформировала агентство о подготовке к возобновлению работы ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» не стал исключать возможность поставок электроэнергии с ЗАЭС на Украину. По его словам, речь об этом может идти при соблюдении определенных условий.

Запорожская АЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Это самая крупная атомная станция в Европе. Россия установила контроль над объектом в марте 2022 года. АЭС перешла под управление АО «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). С 2022 года все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии «холодного останова».

