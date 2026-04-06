В Копейске завели дело из-за угроз местного жителя ножом в автобусе

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) после того, как житель Копейска угрожал девушкам ножом в автобусе, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным средств массовой информации, вечером 4 апреля копейчанин в автобусе пытался завести разговор с подростками. Девушки не захотели с ним разговаривать, из-за чего горожанин достал нож и подошел к ним. По словам мамы одной из пострадавших, рядом оказались молодые люди, которые помогли высадить местного жителя из общественного транспорта.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска