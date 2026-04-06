В Камбодже установили памятник крысе-саперу Магаве

В городе Сиемреап в Камбодже установили памятник крысе-саперу по кличке Магава. Обученная крыса обнаружила более 100 наземных мин.

Как сообщает BBC, памятник крысе-саперу выполнен из камня. Его установили 4 апреля в Международный день осведомленности о минной опасности.

Магава стала первым в мире грызуном, удостоенным золотой медали PDSA, аналога британского Георгиевского креста для животных. Все прошлые лауреаты были собаками.

Сумчатая крыса Магава жила с 2016 по 2022 год. За это время она помогла разминировать в Камбодже более 141 тыс. кв. м территории. Вес Магавы позволял ей пробегать по минам, не активируя их.

По информации ООН, более 1 млн человек в Камбодже живет на землях с неразорвавшимися минами и артиллерийскими снарядами. Власти страны намерены разминировать территории до 2030 года.

Влад Никифоров