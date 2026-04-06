В Челябинске движение у ТРК «Урал» открыли утром 6 апреля

На перекрестке улиц Красной и Сони Кривой в Челябинске 6 апреля открыли движение после обрушения асфальта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения сняли в 5 утра. К этому времени МУП «ПОВВ» закончил ремонт участка канализационного коллектора на пересечении улиц.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, вечером 31 марта у «Урала» провалился асфальт. Было перекрыто движение по улице Красной от Воровского до проспекта Ленина, а также выезд на улицу Красную со стороны Сони Кривой. Прокуратура установила, что причиной обвала стал подмыв грунта на сетях водоотведения.

Виталина Ярховска