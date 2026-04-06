Результат марта улучшил финансовое состояние Новосибирской области

Состояние бюджета Новосибирской области 2026 года по итогам марта улучшилось. Это следует из доклада вице-премьера, министра финансов и налоговой политики региона Виталия Голубенко на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 6 апреля.

По данным министерства финансов, с начала года к 3 апреля в областную казну поступило 65,5 млрд руб., из которых 60 млрд руб. — собственные доходы (план по ним выполнен на 20%). Расходы в 85,3 млрд руб. привели к образованию текущего дефицита в 19,8 млрд руб.

«По поступлению собственных доходов мы вышли на аналогичный период прошлого года. Март позволил по налоговой отдаче экономики выйти из минуса, в котором мы шли в течение января—февраля»,— отметил господин Голубенко, подводя итоги первого квартала. Ожидания от показателей апреля он назвал оптимистичными, предположив, что заявленные к финансированию органами власти примерно 30 млрд руб. будут обеспечены собственными доходами области.

Как писал «Ъ-Сибирь», в действующей редакции бюджета 2026 года доходы утверждены в объеме 325,6 млрд руб., расходы — 369,9 млрд руб., дефицит — 44,3 млрд руб. По словам Виталия Голубенко, первые поправки к бюджету планируется утвердить на заседании областного правительства 6 апреля.

Валерий Лавский