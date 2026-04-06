В Екатеринбурге несколько рейсов задержали и отменили

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге отменили отправление двух рейсов, фиксируется задержка еще трех, следует из расписания на онлайн-табло уральского аэропорта. В числе этих рейсов как внутрироссийские, так и международные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Отменены оказались рейс в Сочи авиакомпании «Аэрофолот» (SU-2961) и рейс FlyOne Asia в Ташкент (7Q-1197).

Задержки коснулись двух рейсов Red Wings: отправление рейса WZ-1073 в Алматы перенесено с 1:00 на 11:25, а рейса WZ-1029 в Нижний Новгород — с 8:40 на 11:30. Кроме того, вылет самолета «Победы» (DP-563) в Краснодар теперь назначен не на 6:00, а на 13:25.

В Краснодаре и Сочи ограничения в аэропортах были введены 5 апреля. Ночью 6 апреля власти Краснодарского края сообщили о массированной атаке БПЛА на регион. Сейчас в городах вернулись к приему и выпуску авиарейсов.

Ирина Пичурина