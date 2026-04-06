В Китае впервые испытали беспилотный грузовой самолет на водородном двигателе

В аэропорту города Чжучжоу китайской провинции Хунань впервые в мире запустили беспилотный грузовой самолет, оснащенный водородным турбовинтовым двигателем мегаваттного класса. Полет прошел успешно, сообщает агентство «Синьхуа».

По словам разработчика — компании Aero Engine Corporation of China (AECC) — двигатель AEP100 работал нормально и оставался в хорошем состоянии на протяжении всего 16-минутного испытательного полета беспилотника массой 7,5 т. По информации разработчика, беспилотник преодолел 36 км со скоростью 220 км/ч на высоте 300 м.

Технологию планируется применять в беспилотных грузоперевозках и логистике в сообщении между островами, а затем распространить на региональные и магистральные воздушные суда.

