«Кубани нужен план развития инфраструктуры для кикшеринга»

В России введут обязательную регистрацию частных и кикшеринговых электросамокатов. Росстандарт уже утвердил ГОСТ на специальные регистрационные номера для них. Самокатные номера станут обязательными после того, как власти запустят систему постановки на учет всех средств индивидуальной мобильности (СИМ) в электронном реестре. О том, как дальше должна вестись работа по упорядочению эксплуатации СИМ,— «Ъ-Кубань» рассказал основатель компании InnovaTransport, занимающейся транспортным консалтингом, Алексей Смирнов.



Алексей Смирнов

«Что касается регистрации СИМ и введения специальных номеров для них, это, пожалуй, было ожидаемым с учетом ряда громких дел, получающих освещение в СМИ, и жалоб горожан на неаккуратную езду некоторых безответственных самокатчиков. И так как этот вид транспорта становится все более популярным, его становится все больше на улицах города, наверное, действительно, это закономерное развитие событий.

Если говорить о текущей ситуации со средствами индивидуальной мобильности в Краснодаре и на Кубани, в целом можно сказать, что люди активно используют кикшеринг. Это действительно популярный вид транспорта для перемещений. Учитывая климат, сезон для кикшеринга практически круглый год, особенно в курортных регионах. Туристы также активно пользуются им, перемещаясь между достопримечательностями.

В то же время ключевая проблема — недостаток инфраструктуры, особенно велоинфраструктуры, которая позволила бы пользователям передвигаться организованно. Поэтому люди едут как могут, кто по крайнему правому краю проезжей части, кто по обочинам, что иногда приводит к нарушению правил дорожного движения, особенно у туристов.

Какие меры регулирования сейчас актуальны для Краснодарского края для развития этой сферы? В первую очередь — развитие велоинфраструктуры. Необходимо разработать мастер-план или стратегию по ее развитию в городах региона, чтобы и жители, и туристы могли безопасно и удобно использовать кикшеринг и другие средства индивидуальной мобильности. Это позволит уменьшить количество машин на дорогах и улучшить городскую среду.

Также мне видится правильным введение "медленных зон" около туристических объектов, например, как в Олимпийском парке. Но важно использовать существующие меры регулирования, не прибегая к полным запретам, так как они только усугубят долгосрочные транспортные проблемы».