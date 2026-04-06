На АЭС «Фукусима Дайни» приостановили охлаждение отработанного топлива

Оператор выводимой из эксплуатации АЭС «Фукусима Дайни» Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) объявил о прекращении охлаждения резервуара с отработавшим топливом после предупреждения о неисправности насоса.

Как сообщает Kyodo News, аварийная сигнализация в бассейне с отработавшим топливом сработала около 14:45 5 апреля (8:45 мск). Рабочие отключили насос после того, как на площадке обнаружили задымление. Инцидент не повлиял на уровень радиации снаружи, пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

В хранилище отработавшего топлива энергоблока №1 «Фукусимы Дайни» хранится 2,3 тыс. использованных тепловыделяющих сборок (ТВС), а также 200 новых топливных сборок. Температура воды на момент остановки системы охлаждения составляла 26,5°C. По данным TEPCO, превышение безопасного температурного уровня возможно через восемь дней.

АЭС «Фукусима Дайни» с четырьмя реакторами расположена примерно в 12 км к югу от разрушенной землетрясением и цунами в марте 2011 года АЭС «Фукусима Дайити». После той катастрофы TEPCO приняла решение о выводе из эксплуатации обоих комплексов.

