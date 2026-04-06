Великобритания заинтересована в эскалации боевых действий на Украине, а не в прекращении огня и спасении жизней. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

По словам дипломата, вывод украинских войск из Донбасса, который мог бы привести к завершению активной фазы конфликта и спасти жизни, британская сторона считает «подарком Москве». «Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий. Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример»,— сказал господин Келин в интервью «Известиям».

По словам дипломата, позиция Лондона заключается в нанесении России максимального ущерба руками Украины. «Они готовы воевать до некоего конца», — сказал он.