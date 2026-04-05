Силы ПВО сбили 148 БПЛА над Россией за три часа

Силы ПВО сбили 148 БПЛА над Россией с 20:00 по 23:00 мск, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской и Курской областями, над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

По информации оперштаба Краснодарского края, вечером 5 апреля обломки БПЛА упали на двух предприятиях в Новороссийске, а также попали в многоэтажный дом в Южном районе города. О возгораниях также сообщается в Восточном районе Новороссийска.