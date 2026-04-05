«Спартак» побежал за «Локомотивом»

В 23-м туре чемпионата России по футболу состоялось столичное дерби «Спартака» с «Локомотивом», которое завершилось в пользу красно-белых — 2:1. Уступая после первого тайма, они перевернули игру во втором благодаря голам аргентинских легионеров Эсекьеля Барко и Пабло Солари. Теперь отставание «Спартака» от железнодорожников, по-прежнему занимающих третье место, сократилось до трех очков.

Дерби «Спартака» с «Локомотивом» для обоих клубов имело определяющее турнирное значение. Красно-белым нужна была победа, чтобы включиться в борьбу за третье место, а красно-зеленым — чтобы не выключиться из чемпионской гонки. По ходу нынешнего сезона они встретились уже в четвертый раз, и если в первом круге чемпионата выиграли железнодорожники — 4:2, то в четвертьфинале Кубка России дважды верх взяли спартаковцы — 3:1 и 3:2. Причем во всех матчах забивал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, который с учетом хет-трика в премьер-лиге наколотил красно-белым аж пять голов.

«Спартак», выступавший сейчас в роли хозяина поля, старался больше работать с мячом, тогда как подопечные Михаила Галактионова действовали в контратакующей манере, тем более что они очень опасны в такой игре. И уже в дебюте Зелимхан Бакаев совершил острый рейд в штрафную площадь своего бывшего клуба. Хозяева в ответ даже довели дело до удара, но такого технаря, как Эсекьель Барко, техника в том эпизоде неожиданно подвела. Вот Бакаев потом пробил и сильно, и точно, так что голкипер Александр Максименко еле успел среагировать. А в середине первого тайма красно-белые опять пострадали от Батракова, который был вроде бы незаметен и напомнил о себе как большой специалист по исполнению стандартов. Он филигранно подал угловой на Сесара Монтеса, и мощный мексиканец головой вогнал мяч в сетку через руки Максименко.

«Локомотив» повел 1:0 и по горячим следам чуть не удвоил преимущество, когда «Спартак» мог огорчить принадлежащий ему Данил Пруцев. Однако отданный железнодорожникам в аренду полузащитник, что называется, простил Максименко. Команда Хуана Карседо добавила ближе к перерыву и провела несколько хороших атак, на острие которых дважды оказывался правый защитник Даниил Денисов. Сначала он не дотянулся до прострела Пабло Солари, а затем загубил просто железный момент, когда не попал в створ из убойного положения после передачи Ливая Гарсии. Кроме того, дважды подряд бил Солари, но вратарь гостей Антон Митрюшкин отбился.

Во втором тайме Митрюшкин снова выиграл дуэль у Солари, опередив аргентинца, который очутился с ним практически один на один. Удачно у хозяев вошел в игру со скамейки запасных Манфред Угальде, заменивший Гарсию. Костариканец и Денисову организовал очередной момент, и сам зарядил над перекладиной, а в итоге заработал пенальти, когда его удар головой заблокировал рукой Евгений Морозов. Барко уверенно реализовал одиннадцатиметровый, и окрыленный «Спартак» основательно насел на ворота железнодорожников. Барко мог тут же положить гол-красавец, когда жахнул с лета рядом со штангой после навеса Наиля Умярова. А на 72-й минуте Угальде заставил сфолить Морозова, который получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку.

Правда, в меньшинстве гости на какое-то время даже подравняли игру, в том числе благодаря активности вышедшего на замену Николая Комличенко. Но красно-белые все-таки использовали численный перевес, запрессинговав соперника на его правом фланге. Роман Зобнин сделал ключевой перехват и подачу в штрафную на Солари, который головой переправил мяч в сетку, поймав Митрюшкина на противоходе. Угальде мог окончательно добить красно-зеленых с фланговой передачи Солари. Он промазал в стопроцентной ситуации, и хозяева едва не упустили победу. В нервной концовке Максименко ошибся на выходе, и центральный защитник Монтес нанес удар по воротам, который принял на себя выручивший одноклубников Денисов.

Одолев «Локомотив» 2:1, «Спартак» набрал 41 очко и остался на шестом месте. Но теперь команда Карседо отстает от замыкающих тройку железнодорожников всего на три пункта, тогда как они отпустили «Краснодар» и «Зенит» уже на восемь и семь баллов соответственно. Похоже, за чемпионство будут бороться только эти два клуба.

Четвертое место в турнирной таблице заняла «Балтика», которая сыграла вничью на выезде с махачкалинским «Динамо» — 2:2. В этом результативном матче удивили как меньше всех пропускающие в премьер-лиге калининградцы, так и меньше всех забивающие махачкалинцы. На гол нападающего гостей Брайана Хиля, который отличился в 13-й раз и сократил отставание от лучшего бомбардира чемпионата Джона Кордобы из «Краснодара» до минимума, хозяева ответили дублем своего форварда Гамида Агаларова. А от поражения «Балтику» спас защитник Сергей Варатынов. У команды Андрея Талалаева, продолжающего отбывать длительную дисквалификацию, стало 43 очка.

Александр Ильин