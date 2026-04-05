В Новороссийске и Кабардинке перкрыли дороги из-за атаки дронов
В Восточном районе Новороссийска перекрыто движение транспорта в связи с отражением атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Дороги перекрыты от пересечения улиц Судостальской и Портовой в направлении Геленджика, а также в сторону Новороссийска из Кабардинки.
По данным мэра, в городе идет отражение атаки БПЛА. В настоящее время работают средства противоввоздушной обороны. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.