«Единая Россия» уже почти месяц ждет включения сайта праймериз в «белые списки»

Член генсовета «Единой России» (ЕР) Сергей Перминов сообщил «Ъ», что партия обратилась в Минцифры с просьбой включить сайт предварительного голосования в число доступных ресурсов сразу же после начала массовых сбоев мобильной связи в Москве и последующим включением «белых списков» 13 марта. Вопрос все еще находится «в процессе». "Задач у коллег из министерства хватает",— объяснил сенатор. В этом году ЕР впервые проводит праймериз в Госдуму исключительно в онлайн-формате.

КПРФ также намерена обратиться в Министерство цифрового развития, чтобы их сайт для отбора кандидатов в нижнюю палату — «Народный кандидат» — попал в список доступных, рассказал «Ъ» первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин. Ресурс планируют запустить 15 апреля.

На данный момент из перечня ресурсов, имеющих отношение к электоральным процессам, официально в «белые списки» входит только система дистанционного электронного голосования, а также «Госуслуги», которые позволяют ею пользоваться.

В течение минувшей недели при «белых списках» корреспонденты «Ъ» наблюдали разную доступность сайтов предварительного голосования ЕР, парламентских партий, ГАС «Выборы», а также центральной и региональных избирательных комиссий в зависимости от региона. Например, в Воронеже открывались сайты ЕР и КПРФ, однако не грузились все остальные. В Ярославле были доступны сайты ЕР, праймериз и КПРФ, а в Екатеринбурге — только КПРФ.

