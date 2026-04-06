Пиотровский: в российском обществе ритуальное важнее художественного

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью «Ъ» объяснил решение музея передать раку Александра Невского Русской православной церкви тем, что «сейчас в обществе ритуальное значение важнее, чем художественное». Господин Пиотровский подписал договор о передаче гробницы, в которой хранились мощи Александра Невского, и дополняющего ее надгробия в 2023 году. Изготовленный из серебра ансамбль - важный памятник елизаветинского барокко середины XVIII века. Ранее Эрмитаж предлагал в качестве альтернативы создание точной копии гробницы, которая и должна была быть передана церкви с сохранением оригинала в музейной экспозиции.

«Мы, собственно, передали раку, потому что стало ясно, что сейчас в обществе ритуальное значение важнее, чем художественное. Большая часть общества стоит в очереди, чтобы прикоснуться к Поясу Богородицы. Такова наша реальность», — сказал директор музея.

По его словам, Эрмитаж в течение многих лет выстроил с РПЦ стиль общения, основанный на доброй воле. Господин Пиотровский напомнил, что он давал совместное интервью с бывшим наместником Александр-Невской Лавры, где сейчас хранится рака, епископом Назарием (Лавриненко). Глава Эрмитажа отметил, что они обсуждали «все эти вопросы, когда они остро не стояли». Господин Пиотровский признался, что тогда он и Назарий придерживались разных позиций по этой теме. «Но все равно это был постоянный диалог со взаимным уважением. Так не всегда бывает. Мы понимаем, что у нас разные подходы — музейный и церковный. Но надо искать схождения», — заключил директор музея.

