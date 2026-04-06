Рост затрат на продвижение топ-30 крупнейших рекламодателей за год замедлился

По итогам прошлого года совокупные затраты на рекламу 30 крупнейших российских рекламодателей достигли 338,8 млрд при росте на 19,5% год к году, следует из рейтинга Sostav на основе данных Mediascope, Admetrix и Digital Budget. При этом в 2024 году их рост составлял почти 32%.

В ТВ-сегменте бюджеты выросли на 10,8% (151,7 млрд руб.)., в интернет-рекламе — на 44,7% (140,5 млрд руб.). Инвестиции же в наружную рекламу сократились на 3,8%, по данным рейтинга, с 39 млрд до 37,5 млрд руб. Инвестиции в рекламу на радио также сократились на 14,8%, с 10 млрд до 8,5 млрд руб. При этом пресса показала рост: инвестиции увеличились на 13,2% год к году, с 454 млн до 514 млн руб.

Лидером по рекламным затратам за 2025 год стал «Сбер» — компания нарастила инвестиции на 10,9%, до 54 млрд руб. На второе место с третьего в 2024-м перешел ВТБ — с ростом на 40,6%, до 28,2 млрд руб. «Яндекс», напротив, опустился на третье место — инвестиции в продвижение у компании увеличились на 30,2%, до 26,5 млрд руб. Замыкают рейтинг топ-5 Ozon с ростом на 11,2% (20,3 млрд руб.) и «Т-Технологии» — 14,1% (18,3 млрд. руб.).

Ключевым изменением рейтинга по топ-30 рекламодателей за 2025 год стало перемещение Wildberries с 14-го на 6-е место: компания увеличила инвестиции на 144%, до 17,5 млрд руб. Крупнейший в РФ букмекер «Фонбет» опустился с 18-го на 27-е место, его инвестиции в рекламу сократились на 22%, до 4,2 млрд руб.

Ранее “Ъ” писал, что по итогу 2025 года рекламный рынок РФ вырос всего на 8,5%, до 980 млрд руб., следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Это почти в три раза меньше, чем в 2024 году, когда рост отрасли составил 24%, до 903,6 млрд руб. Основной причиной сокращения темпа в АКАР называют резкое замедление экономики страны в целом.

Варвара Полонская