Дело о пропавшем органе

6 апреля 1836 года по новому стилю — 190 лет назад — майор Ковалев, проснувшись, обнаружил пропажу носа. Повесть Николая Гоголя с одноименным названием в том же году опубликовал в журнале «Современник» Александр Пушкин. Чиновник просыпается без носа. Тот разгуливает по Петербургу в мундире статского советника, молится в соборе, а потом возвращается. Объяснений нет. Это просто абсурд. Но почему этот абсурд оказался важнее многих серьезных романов? И почему через два столетия сбежавшему носу ставят памятники? Рассказываем, как французский анекдот превратился в русскую фантасмагорию.

Совершенно необыкновенное происшествие

Художник Николай Алексеев (1813–1880). «Встреча Пушкина и Гоголя»

Фото: Николай Алексеев / Wikimedia Художник Николай Алексеев (1813–1880). «Встреча Пушкина и Гоголя»

Когда в 1836 году в пушкинском «Современнике» появилась повесть «Нос», публика решила, что автор либо объелся белены, либо намеренно дурачит читателя. Еще бы: коллежский асессор майор Ковалев просыпается утром без носа. Не просто так: нос исчез, испарился, словно его и не было. А потом выясняется, что орган не пропал, а зажил собственной жизнью: разъезжает по Петербургу в мундире статского советника, молится в Казанском соборе, читает молитвы «с выражением величайшей набожности» и вообще ведет себя как самостоятельный человек, причем более высокого чина, чем его законный владелец.

Сергей Алимов (1938-2019). Иллюстрация к повести «Нос»

Фото: Сергей Алимов / «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Сергей Алимов (1938-2019). Иллюстрация к повести «Нос»

Майор Ковалев, оставшись без носа, мечется по городу. Он едет к обер-полицмейстеру — не застает. Идет в газетную экспедицию — чиновник отказывается печатать объявление о пропаже, потому что «газета может потерять репутацию, если всякий начнет писать, что у него сбежал нос». Отправляется к частному приставу — тот после обеда не производит следствий, «что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть». Вся петербургская бюрократическая машина дает задний ход. Никто не хочет помогать человеку без носа. А сам нос в это время спокойно гуляет по столице, имея при себе чин, о котором Ковалев может только мечтать.

Ситуация абсурдная, но Гоголь описывает ее с ледяным спокойствием. Он не смеется, а фиксирует. Это и есть главный прием «Носа»: фантасмагория подается как обычное происшествие. Нос в мундире? Ну бывает. Отказываются печатать объявление о пропавшем носе? Закономерно. Чиновник после обеда не работает? Сама натура назначила.

Прошло почти 200 лет, а повесть до сих пор не дает покоя. Одни говорят о социальной сатире: дескать, Гоголь высмеял чинопочитание и бюрократическую тупость. Другие — об абсурдизме, предвосхитившем Кафку и Беккета. Третьи просто пожимают плечами и признаются, что ничего не поняли. Чтобы разобраться, как Гоголь умудрился написать эту странную вещь и почему ее так трудно раскусить, нужно вернуться к истории создания: откуда взялся сюжет, как повесть пробивалась к читателю и почему реакция современников оказалась столь же фантасмагорической, как сама повесть.

Петербургская тоска и французский анекдот

Николай Гоголь в 1834 году

Фото: Алексей Венецианов / Wikimedia Николай Гоголь в 1834 году

Начало 1830-х годов. Гоголь, недавний выходец с Черниговщины, пытается покорить Петербург. Опыт актера — провальный. Чиновничья служба — тоскливая. Столица встречает его не хлебом-солью, а промозглой сыростью и равнодушием прохожих. Именно тогда, в 1832 году, он делает первый набросок повести. Потом дорабатывает в 1834-м, заканчивает в 1835-м.

Откуда сюжет? В те годы по рукам ходил переведенный с французского анекдот о пропавшем носе. Гоголь, любитель всего странного, ухватился за него. Но не обошлось и без высокой литературы. Исследователи находят следы Лоренса Стерна с его «Тристрамом Шенди», русского подражателя Якова Санглена и даже швейцарца Генриха Чокке с фельетоном «Похвала носу», переведенным в России в 1831 году. Идея витала в воздухе. Но только Гоголь догадался сделать нос не просто деталью анекдота, а полноправным чиновником, который выше по рангу, чем его бывший владелец.

С публикацией вышло не сразу. Гоголь попытался пристроить повесть в журнал «Московский наблюдатель». Редакторы отказали, назвав вещь «плохой, пошлой и тривиальной». Это был жестокий удар. Но тут вмешался Александр Пушкин. Без него «Нос», скорее всего, пролежал бы в столе еще неизвестно сколько. Впрочем, цензура сказала свое слово. Встреча майора Ковалева с Носом в первом варианте происходила в Казанском соборе. Цензоры потребовали перенести сцену в Гостиный двор: в храме носам не место. Финал повести тоже претерпел мучительную эволюцию. Сначала Гоголь хотел объявить все происходящее сном героя — надежный способ успокоить начальство. Потом, уже в начале 1840-х, при подготовке собрания сочинений, он радикально перекроил финал, выделил его в отдельную третью главу и отказался от сновидческого объяснения. Объяснять абсурд он не стал.

Сергей Алимов (1938-2019). Иллюстрация к повести «Нос»

Фото: Сергей Алимов / «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Сергей Алимов (1938-2019). Иллюстрация к повести «Нос»

Подавляющее большинство современников сочли повесть глупой, неприличной и бессмысленной. Виссарион Белинский закономерно увидел в «Носе» обличение бюрократизма, косности и чинопочитания. Нос стал статским советником, а его бывший хозяин — всего лишь майор — унижается перед этой частью тела. А вот Николай Чернышевский отнесся к повести скептически. Он назвал ее старым анекдотом и заявил, что Гоголь не придумал ничего нового, а просто пересказал чужую шутку. Со временем отношение к повести изменилось. Философ Василий Розанов отверг подход критиков-реалистов и назвал писателя «гением формы», чьи произведения, несмотря на обилие реалистических деталей, фантасмагоричны.

Абсурд как пророчество

Николай Васильевич Гоголь в представлении искусственного интеллекта

Фото: AI Generated / Коммерсантъ Николай Васильевич Гоголь в представлении искусственного интеллекта

Время расставило все по местам. То, что Чернышевский назвал пустяком, через 100 лет превратилось в один из главных текстов абсурдистской литературы. Гоголь пророчески угадал сам строй будущего мышления и показал: реальность не обязана быть логичной, чиновник не обязан быть человеком, а нос вполне может оказаться важнее своего владельца. Мир, в котором рушатся причинно-следственные связи, где привычный порядок вещей рассыпается от легкого толчка, — это не фантасмагория, а диагноз. И XX век этот диагноз подтвердил сполна. «Нос» оказал влияние на последующие поколения литераторов, став одним из источников абсурдистской литературы XX века. Кафка, Беккет, русские обэриуты — все они вышли из гоголевского кошмара, где нос важнее человека, а реальность рассыпается на куски, стоит только чихнуть.

Сам Гоголь, доводя повесть до ума в начале 1840-х, вряд ли задумывался о ее столетней судьбе. Первоначальный вариант «Носа» — тот самый, что отказались печатать в «Московском наблюдателе», — был радикально переработан. Гоголь перекроил архитектуру произведения заново. Финал был расширен и выделен в отдельную третью главу. В результате композиция обрела четкую, почти математическую структуру: первая глава — завязка с историей цирюльника Ивана Яковлевича, который находит нос в выпеченном хлебе; вторая — основная часть, где майор Ковалев мечется по Петербургу в поисках утраченной части тела; третья — неожиданная развязка, завершающаяся пародийным рассуждением повествователя о смысле повести. Это рассуждение — издевательское, пустое и одновременно глубокое — Гоголь оставил без пояснений. Объяснять абсурд он, как и прежде, не стал.

В 1842 году поздняя редакция «Носа» была напечатана в составе третьего тома «Сочинений Николая Гоголя». Это было знаковое событие не только для повести, но и для всей русской литературы. Впервые под одной обложкой оказались произведения, которые позже критика объединит в цикл «Петербургские повести»: «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Нос» и «Шинель». Вместе они составили мрачную, гротескную, фантасмагоричную хронику жизни столицы — города, который Гоголь ненавидел и который его сформировал.

Когда повесть вышла в собрании сочинений 1842 года, она по-прежнему вызывала недоумение. Критики, даже те, кто уже успел привыкнуть к гоголевским странностям, не находили слов для этого текста. Одни повторяли старые обвинения в пошлости и тривиальности. Другие, как Белинский, искали в «Носе» социальный подтекст — и, разумеется, находили. Третьи, как Розанов много позже, махнули рукой на поиски «содержания» и назвали Гоголя гением формы. Но сам Николай Васильевич уже не оглядывался на критиков. Он был далеко. Его занимали «Мертвые души» — поэма, которая должна была объяснить все, включая, вероятно, и этот сбежавший нос. Не объяснила, впрочем, ничего. Но это уже другая история.

Памятник Носу: редкая судьба персонажа

Памятник «Нос майора Ковалева», установленный на Вознесенском проспекте в 1995 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Памятник «Нос майора Ковалева», установленный на Вознесенском проспекте в 1995 году

Литературные герои редко удостаиваются памятников. В русской классике XIX века такие примеры можно пересчитать по пальцам. И тем удивительнее, что среди этих избранных оказался не князь Мышкин, не Онегин и даже не Чичиков, а нос — точнее, нос майора Ковалева.

Памятники, посвященные носу из повести Гоголя, появились как дань уважения произведению и его гротескному сюжету. Они стали своеобразным посвящением писателю и символом «гоголевского Петербурга» — города, где реальность причудливо переплетается с фантастикой.

Первый и самый известный памятник «Нос майора Ковалева» был установлен в Петербурге в 1995 году на фасаде дома № 11 по Вознесенскому проспекту, на углу с проспектом Римского-Корсакова. Идея создания принадлежала писателю, актеру и режиссеру Вадиму Жуку. Авторами стали архитектор Вячеслав Бухаев и скульпторы Резо Габриадзе с Василием Аземшей. Памятник представляет собой серую известняковую плиту с рельефным изображением носа из розового мрамора. В верхней части сделана надпись: «Нос майора Ковалева».

В 2008 году во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского университета появился еще один памятник главному персонажу повести. Его создал скульптор Тимур Юсуфов в преддверии 2009 года, который ЮНЕСКО объявило Годом Гоголя.

Но Петербургом дело не ограничилось. В Киеве в 2006-м также появился памятник носу Гоголя. Его автор — скульптор Олег Дергачев. По легенде, именно на Андреевском спуске в Киеве Гоголю в непогожий ноябрьский день при первых признаках насморка пришла в голову идея повести «Нос»: все мысли писателя, как утверждает предание, крутились тогда вокруг его собственного носа.

Трудно придумать более точную иллюстрацию к гоголевскому абсурду: персонаж, который по определению не может существовать самостоятельно, получает не один, а несколько памятников. Нос майора Ковалева, некогда разъезжавший по Петербургу в мундире статского советника, теперь украшает фасады и университетские дворы. И делает это с куда большим успехом, чем сам Гоголь, который так и не дождался всеобщего признания при жизни, после смерти обретя его в самой неожиданной форме: его герой стал городской достопримечательностью. Что, впрочем, вполне в духе самого писателя.

Анна Кашурина