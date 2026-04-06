Пиотровский предложил построить «второй Петербург»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью «Ъ» заявил о необходимости построить «второй Петербург». Сделать это необходимо, чтобы спасти центр Санкт-Петербурга, объяснил он.

«Чтобы спасти центр Петербурга, надо построить второй Петербург. Это известная вещь, ее много раз пытались делать архитекторы, спасая город. И сейчас "второй Петербург" вроде бы как образуется вокруг Лахты (квартал, где построен небоскреб и запланировано строительство еще двух.— "Ъ")», — сказал господин Пиотровский, комментируя предложение худрука Мариинского театра Валерия Гергиева создать в Москве и Санкт-Петербурге «Культурные кварталы» по примеру Линкольн-центра и Кеннеди-центра в Нью-Йорке и Вашингтоне.

По его словам, по инициативе Эрмитажа, рядом с «Лахта-центром» планируется воздвигнуть колонну памяти Петра Великого и его победы в Северной войне. «Это мы придумали, предложили сделать, и "Газпром" согласился. Мы сейчас участвуем в создании этого "второго Петербурга". Работаем и с градостроителями, и с урбанистами», — добавил директор музея. В новом комплексе должны появиться не только административные и деловые здания, но и культурные учреждения.

