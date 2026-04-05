Инициатива доказуема

Министерство обороны РФ подготовило проект президентского указа, который уточняет правила экспорта вооружений, инициативно разработанных предприятиями вне рамок государственного заказа. Документ призван устранить неопределенность, из-за которой проекты с экспортным потенциалом, не востребованные российской армией, ранее проходили согласования по полгода и дольше. Однако участие военного ведомства в этой процедуре фактически нивелирует заявленное упрощение, считает эксперт.

Проект указа «О внесении изменений в некоторые акты президента РФ» размещен на портале нормативных правовых актов. Он подготовлен во исполнение поручения главы государства от 25 мая 2025 года о снятии избыточных ограничений в сфере военно-технического сотрудничества.

Речь в документе идет об инициативных разработках — образцах вооружения и военной техники, которые предприятия оборонно-промышленного комплекса создают за собственные средства, без участия государства и с расчетом на экспорт. Их официальный статус до сих пор оставался размытым: формально они подпадали под действующие нормы, однако отдельного порядка согласования для таких проектов не было.

Согласно действующему порядку, функции между ведомствами в отношении подобной продукции были распределены следующим образом: отнесение продукции к военному назначению формально осуществляла Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, тогда как экспертизу тактико-технических характеристик и других параметров изделий производило Минобороны. Однако для разработок без государственного заказчика этот механизм не был детализирован, что приводило к затяжным и зачастую неоднозначным согласованиям.

Проект указа закрепляет за Минобороны новые полномочия, фактически концентрируя в этом ведомстве ключевые этапы экспертизы.

Министерство будет согласовывать тактико-технические требования к таким образцам, определять, относится ли продукция к вооружению и военной технике, а также давать аналогичные заключения по технической документации — от конструкторской до эксплуатационной. Отдельно в документе уточняется порядок согласования информации о характеристиках, которую можно раскрывать иностранным заказчикам.

Это не первая корректировка системы военно-технического сотрудничества за последние годы. С 2022 года российские власти последовательно упрощали отдельные процедуры, однако «инициативные» разработки, по сути, оставались в серой зоне. Эта проблема была особенно чувствительной для частных компаний, работающих вне гособоронзаказа, в том числе в сегменте беспилотных систем, связи и робототехники. Как отмечалось в прошлогоднем аналитическом докладе Центра беспилотных систем и технологий со ссылкой на опрос представителей более 300 компаний, около 86% таких предприятий рассчитывают в будущем выйти на внешние рынки на фоне ожидаемого снижения внутреннего спроса, которое участники отрасли напрямую связывали с перспективой завершения спецоперации на Украине (см. “Ъ” от 24 июня 2025 года). В качестве ключевого ограничения они называли многоуровневые согласования, из-за которых оформление экспортных поставок может занимать многие месяцы.

По оценке директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, сама логика предложенных изменений связана с попыткой выстроить более понятный механизм экспорта продукции, в том числе в сегменте беспилотных систем. Однако обязательное участие Минобороны в согласовании фактически нивелирует идею упрощения процедур, полагает эксперт. Речь, по его мнению, идет скорее о перераспределении функций внутри системы, чем о реальном снижении административных барьеров. Поэтому проектируемые изменения в указах президента господин Пухов расценивает как «шаг вперед, два шага назад».

