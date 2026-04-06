Тариф дорого отольется

Промышленные потребители выступили против продления повышенных пошлин на алюминиевую ленту из Китая и Азербайджана. По оценкам компаний, сохранение меры грозит ростом цен на локальную продукцию. Местные поставщики уверяют, что условия для клиентов не изменятся.

Продление действия антидемпинговых пошлин на алюминиевую ленту из Китая и Азербайджана грозит ростом цен, а местные производители не могут удовлетворить спрос на все виды проката. Такие оценки приводятся в апрельском докладе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повторном антидемпинговом расследовании в отношении этого товара.

Пошлины на алюминиевую ленту из Азербайджана в размере 16,18% и КНР в размере 13,14% были установлены с сентября 2020 года до конца октября 2025 года. В июне 2025 года по заявлению Алюминиевой ассоциации начато повторное расследование, в связи с чем действие пошлин продлено до 29 июня 2026 года.

В докладе ЕЭК сказано, что производитель теплообменного оборудования «Сэст-Люве» (входит в итальянскую группу Lu-ve) указал, что в период действия защитных мер местные производители ленты повысили цены до уровня импортного товара с учетом пошлин.

При продлении действия меры компании также воспользуются ситуацией, чтобы «искусственно повысить цену», считают в «Сэст-Люве». Там добавили, что поставщики теплообменного оборудования из Турции и КНР в связи с этим получают конкурентное преимущество.

В российской структуре итальянской Alu-Pro (выпускает алюминиевые рамки и аксессуары) заявили об отсутствии в ЕАЭС производства алюминиевой ленты в рулонах. Импортер алюминиевого проката из Азербайджана «Ультрамарк РУС» сообщил, что в ЕАЭС не выпускается лента толщиной 0,17–0,2 мм. А поставщик дорожно-строительной и сельхозтехники из Киргизии «Автомаш-Радиатор» и «Сарансккабель-Оптика» указали на отсутствие производства многослойной — плакированной — алюминиевой ленты.

В департаменте ЕЭК, однако, отметили, что заявление об «искусственном росте» цен на выпускаемую в ЕАЭС алюминиевую ленту не подтверждается материалами повторного расследования. По данным комиссии, в 2021–2024 годах рост средней стоимости продукции на 30,9% во многом был связано с увеличением издержек. Производство ленты в рулонах, как и проката толщиной до 2 мм, отметили в ЕЭК, в ЕЭАС есть, а выпуск плакированной ленты может быть налажен. При этом, сказано в докладе, Алюминиевая ассоциация не против исключения последней из-под действия пошлин.

В ЕЭК отметили, что хотя в 2023 году производители ЕАЭС начали получать прибыль от продаж на внутреннем рынке, в период расследования рентабельность компаний сократилась почти на 50%.

Китай, отмечается в докладе, имеет значительный объем свободных мощностей по плоскому алюминиевому прокату, превышающий объем рынка ЕАЭС. Производство в Азербайджане также загружено не полностью. При этом в отношении китайской продукции введены повышенные пошлины в нескольких странах, включая США, ЕС, а против ленты из Азербайджана — в США. В связи с этим департамент ЕЭК сделал вывод о возможности причинения ущерба местным производителям при прекращении действия пошлин и предложил продлить срок защитной меры на пять лет.

В Алюминиевой ассоциации заявили “Ъ”, что продление меры не может привести к росту цен, поскольку пошлины действуют уже на протяжении пяти лет, и для потребителей не изменятся условия на рынке. Но отмена меры может привести к невозможности покрытия спроса стратегических отраслей на сырье, говорят в ассоциации. Там добавили, что именно благодаря введению пошлины производители ЕАЭС смогли сохранить рабочие места, объемы выпуска и реализовать проекты по модернизации и расширению мощностей.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что объем потребления алюминиевой ленты оценивается в 140–170 тыс. тонн в год в основном в кабельной промышленности. По его словам, Китай, скорее всего, предложит конкурентоспособную цену даже при сохранении пошлин, а Азербайджан, вероятно, потеряет часть поставок. Серьезного роста рентабельности у местных игроков, считает эксперт, не будет из-за значительного удорожания металла.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова