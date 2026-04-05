Морской порт в Таганроге оштрафовали за нарушение при перевалке угля

В морском порту Таганрог (АО «Таганрогский морской торговый порт») обнаружили нарушение при перевалке угля. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что на территории причалов и подкрановых железнодорожных путей отсутствовали локальные ветрозащитные конструкции. Подъемные сооружения, портальные краны использовались с выявленными техническими неисправностями. Нарушения нашли также в части подготовки и аттестации работников в сфере промышленной безопасности.

Директору АО «Таганрогский морской торговый порт» внесли представление, а юридическое лицо оштрафовали на 200 тыс. руб. Должностное лицо получило штраф в размере 10 тыс. руб.

Мария Хоперская