Суд назначил слушание по делу бывшего топ-менеджера «Энергострима» о хищении 700 млн руб.

В Хамовническом суде Москвы 6 апреля пройдет заочное предварительное слушание по уголовному делу бывшего замглавы холдинга «Энергострим» Татьяны Бондаревой. Как стало известно «Ъ», ее обвиняют в хищениях активов подконтрольных холдингу региональных сбытовых компаний на сумму около 700 млн руб. Расследование связанного с «Энергострим» дела ведется с 2011 года.

Татьяну Бондареву обвиняют в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2008-го по 2012 год бывший гендиректор холдинга «Энергострим» Юрий Желябовский, а также его заместители Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, пользуясь своим служебным положением, похитили акции десятка подконтрольных региональных энергосбытовых компаний. Среди них — Дагестанская энергосбытовая компания, «Пензаэнергосбыт», «Ивэнергосбыт».

«Энергострим» выводил принадлежавшие компаниям активы через екатеринбургскую фирму «Легард», оперативным сопровождением деятельности которой занималась последняя. За вывод средств отвечали бизнесмены Роман Михальченко и Денис Ващенко.

Уголовное дело было заведено в 2011 году. Когда выяснились все обстоятельства дела, фигуранты перебрались в Великобританию. В январе 2013 года Тверской райсуд Москвы арестовал их заочно. В экстрадиции Юрия Желябовского, Татьяны Муромцевой и Татьяны Бондаревой Великобритания Генпрокуратуре РФ отказала. Роман Михальченко и Дениса Ващенко следователи задержали в 2013 году. Через три года Дорогомиловский суд назначил им по 10 лет колонии общего режима. В 2023 году по этому делу на 5,5 лет был осужден бывший полицейский Артем Кальте.

