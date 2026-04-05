Хищения в режиме «Энергострима»

Полиция довела до суда уголовное дело еще одного бывшего топ-менеджера некогда крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим» Татьяны Бондаревой. Процесс будет заочным, госпожа Бондарева обвиняется в том, что в составе преступного сообщества участвовала в хищениях активов подконтрольных холдингу региональных сбытовых компаний на сумму около 700 млн руб. Расследование махинаций длится уже почти полтора десятка лет, а его основные фигуранты давно обосновались за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Хамовническом суде столицы 6 апреля пройдет предварительное слушание по уголовному делу бывшего заместителя гендиректора холдинга «Энергострим» Татьяны Бондаревой. Она обвиняется в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) с использованием служебного положения и особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Процесс пройдет в заочном режиме, поскольку фигурантка еще в 2011 году уехала в Великобританию. С декабря 2012 года она находится в международном розыске.

Расследование этого уголовного дела следственный департамент МВД начал в сентябре 2011 года, причем тогда речь шла о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ) неустановленных лиц, переводивших огромные суммы через екатеринбургскую фирму «Легард». Позже следователи установили, что через нее ООО «Энергострим» выводило средства, принадлежавшие российским региональным энергосбытовым компаниям, оперативным сопровождением деятельности которых (главным образом информационно-консультативные услуги) «Легард» и занимался. За регулирование работы сбытовиков на рынке электроэнергии (называлось это «комплексом мер по снижению убытков, возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового») екатеринбургская фирма получала сотни миллионов рублей, все эти средства, по данным полиции, практически сразу обналичивались либо уходили по липовым договорам за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что организаторами схемы являются бывший гендиректор холдинга «Энергострим» Юрий Желябовский, а также его заместители Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева. За вывод средств, по материалам дела, отвечали известные на рынке обналички бизнесмены Роман Михальченко и Денис Ващенко. Последний, по данным следствия, в 2012 году привлек к работе своего знакомого, бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте, в обязанности которого входил контроль за номинальным директором «Легарта».

Обвинение полагало, что в 2008–2012 годах участники ОПС похитили у энергосбытовых организаций 2,9 млрд руб.

В частности, в этот период, полагают в МВД, обвиняемые Желябовский, Муромцева и Бондарева, пользуясь своим служебным положением, украли акции десятка региональных энергосбытчиков, включая Дагестанскую энергосбытовую компанию, «Пензаэнергосбыт», «Ивэнергосбыт» и др. Акции выводились на компании, подконтрольные господину Желябовскому, причем, согласно договорам, по которым осуществлялись эти операции, выплаты за ценные бумаги должны были начаться лишь в 2020 году.

Ущерб от действий топ-менеджеров «Энергострима» следствие оценило в 694,6 млн руб.

Когда все это выяснилось, экс-руководитель компании и его бывшие заместители уже перебрались в Великобританию. В январе 2013 года Тверской райсуд Москвы арестовал их заочно. В экстрадиции Юрия Желябовского, Татьяны Муромцевой и Татьяны Бондаревой Великобритания Генпрокуратуре РФ отказала.

Задержать летом 2013 года удалось лишь обнальщиков Михальченко и Ващенко, а также бывшего полицейского Кальте. Последнего после признания вины перевели из СИЗО под домашний арест, из-под которого он сбежал и семь лет скрывался в Боливии. Однако в 2022 году бывший оперативник по запросу Генпрокуратуры был экстрадирован на родину, и в ноябре 2023 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы.

Роман Михальченко и Денис Ващенко в 2016 году по приговору Дорогомиловского суда получили по десять лет колонии общего режима каждый.

Олег Рубникович