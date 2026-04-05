Уголовное дело возбудили после обрушения многоэтажного дома в Махачкале

По факту обрушения секции жилого дома в Махачкале возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, должностные лица в администрации дагестанской столицы не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с подтоплением фундамента.

По поручению главы Дагестана Сергея Меликова региональный Минстрой также проводит проверку. Господин Меликов заявил, что «проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка».