Тим Цзю завоевал чемпионский титул

Тим Цзю 5 апреля завоевал титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в средней весовой категории (до 72,6 кг). В десятираундовом поединке, прошедшем в австралийском Вуллонгонге, представляющий Австралию Цзю победил албанца Дениса Нурджу единогласным решением судей. Сразу после матча Цзю вызвал на бой американца Эррола Спенса. Тот вызов принял. «Ты думаешь, это будет легко? Выходи, я тебя жестко разделаю»,— отметил 36-летний Эррол. Спенс за свою карьеру проигрывал только однажды — Теренсу Кроуфорду. Если не считать той осечки, то в его послужном списке 28 побед.

Тиму Цзю 31 год. Профессиональный рекорд экс-обладателя титула Всемирной боксерской организации (WBO), сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, составляет 27 побед и три поражения. Он одержал третью победу в четырех последних поединках. 32-летний Нурджа потерпел первое поражение на профессиональном ринге, ранее одержав 20 побед.

Арнольд Кабанов