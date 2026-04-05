Не стареют кулаками ветераны

Два знаменитых ветерана супертяжелого веса — американец Деонтей Уайлдер и британец Дерек Чисора — провели в Лондоне очень специфический бой. На протяжении 12 раундов они рубились друг с другом, напрочь забыв о классической боксерской технике. В ходе этого сражения Чисора дважды вылетал за канаты, а Уайлдер несколько раз пропускал такие удары, что даже удивительно, как он смог их пережить. Победа по очкам досталась американскому бойцу, который, в отличие от британского, кажется, все еще не потерял карьерные амбиции.

Деонтей Уайлдер (слева) и Дерек Чисора не блеснули боксерской техникой, зато отмутузили друг друга по полной программе

Фото: Richard Pelham / Getty Images Деонтей Уайлдер (слева) и Дерек Чисора не блеснули боксерской техникой, зато отмутузили друг друга по полной программе

У поединка, состоявшегося на лондонской O2 Arena, была, конечно, очень спорная афиша. На ней красовалось два имени, которые известны всем поклонникам бокса. Деонтей Уайлдер довольно долго владел чемпионским титулом Всемирного боксерского совета (WBC), и в нем видели сильнейшего панчера категории: такой страшной правой ни у кого больше нет. Дерек Чисора до пояса никогда не добирался, но дважды дрался за него, уступив двум титанам — Виталию Кличко и Тайсону Фьюри. А еще он считался тем неудобным — крепким и живучим — оппонентом, которого надо обязательно пройти тому, кто хочет великой славы, тест лучше не придумаешь. Его, например, проходил в 2020 году, вскоре после того, как сменил первый тяжелый вес (до 90,7 кг) на супертяжелый, его сегодняшний король Александр Усик. Чисора, хотя и проиграл, доставил украинцу немало проблем.

Но на самом деле все эти их успехи уже, строго говоря, история. Сорокалетний Деонтей Уайлдер, не сдюжив на стыке прошлого и нынешнего десятилетий в трехматчевом противостоянии с Фьюри, который до пересечения с ним вместо того, чтобы посещать спортзал, долго совершал визиты к психиатру и наркологу, как-то мигом скис и потерпел поражения еще и от Джозефа Паркера с Чжан Чжилэем. В команде 42-летнего Чисоры вообще позиционировали лондонский поединок как прощальный. Ну сколько можно пахать без шансов запрыгнуть высоко-высоко? Хватит, и так уважения и любви публики заслужил столько, сколько нет у иных чемпионов. А закончить можно на красивой цифре: бой-то пятидесятый в профессиональной карьере. У Уайлдера, между прочим, тоже. Такое вот совпадение.

А само выступление по спорности не уступало афише. Квалифицированному тренеру по боксу должно было стать неловко, глядя на него. Два матерых спортсмена, за плечами у которых сотни часов тренировок, решили в этот субботний вечер 4 апреля забыть все, чему их учили.

Идти на соперника с отрытым лицом, замахиваясь для удара так широко, словно в руке коса, а впереди поле сочной травы,— самоубийство? Нет, не слышали. Защитные маневры — уклоны, перемещения? Да плевать на них, как-нибудь обойдется.

Во время просмотра этого боя в голову приходила мысль, что людям вообще-то необязательно было покупать дорогие билеты на престижную площадку. В Лондоне же есть куча пабов, в которых после заката можно увидеть что-то в этом духе — отчаянное махалово подвыпивших мужиков. Но взгляд на комментарии под видеороликами нет-нет да фиксировал прямо противоположную реакцию: «Дерек, Деонтей, вы — лучшие!», «Бой года мы уже посмотрели». Тем, для кого боксерская эстетика — фактор вторичный, рубка в исполнении ветеранов точно жутко понравилась.

В конце концов когда еще увидишь, чтобы два громилы перли друг на друга без разведки с первых минут, чтобы кулаки то и дело врезались в челюсти, только раззадоривая дерущихся, чтобы один из бойцов после очередного попадания вываливался за канаты? А Дерек Чисора вывалился даже не один раз, а дважды — в восьмом и одиннадцатом раундах. Но ведь и сам доставал Деонтея Уайлдера так, что непонятно, как тот держался на ногах: голову-то трясло будь здоров, а глаза явно застилал туман.

Тим Цзю завоевал чемпионский титул Тим Цзю 5 апреля завоевал титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в средней весовой категории (до 72,6 кг). В десятираундовом поединке, прошедшем в австралийском Вуллонгонге, представляющий Австралию Цзю победил албанца Дениса Нурджу единогласным решением судей. Сразу после матча Цзю вызвал на бой американца Эррола Спенса. Тот вызов принял. «Ты думаешь, это будет легко? Выходи, я тебя жестко разделаю»,— отметил 36-летний Эррол. Спенс за свою карьеру проигрывал только однажды — Теренсу Кроуфорду. Если не считать той осечки, то в его послужном списке 28 побед. Тиму Цзю 31 год. Профессиональный рекорд экс-обладателя титула Всемирной боксерской организации (WBO), сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, составляет 27 побед и три поражения. Он одержал третью победу в четырех последних поединках. 32-летний Нурджа потерпел первое поражение на профессиональном ринге, ранее одержав 20 побед. Арнольд Кабанов

Судить этот хаос было, понятно, необычайно сложно. А победителем из него на тоненького выбрался все же Деонтей Уайлдер. Ему отдали выигрыш — 115:111 и 115:113 — два арбитра, третий подарил его Дереку Чисоре, чье лицо превратилось в сплошную шишку. Но эти 115:112 в пользу Чисоры исход скорректировать не могли. Как, видимо, и планы британца уйти на покой.

А вот у его соперника, как выяснилось, они немного амбициознее. После окончания матча Деонтей Уайлдер привлек внимание тем, что, проходя мимо наблюдавшего за шоу Энтони Джошуа, друга Чисоры, тоже бывшего чемпиона мира, сдавшего после того, как Александр Усик отнял у него королевский статус, ткнул того кулаком и громко произнес: «Давай сделаем это!» Трактовать иначе чем как публично брошенный вызов еще одному то ли сбитому, то ли подбитому, но пытающемуся выправить траекторию летчику было сложно.

Алексей Доспехов