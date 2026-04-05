Английский футбол теряет игорную форму

Значительная часть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) рискует остаться без титульных спонсоров в следующем сезоне. Причина — во вступающем в силу запрете на рекламу букмекерских контор. Суммарные потери клубов, по оценке специалистов, достигнут £80 млн только за следующий сезон. На самом деле они могут быть и больше. Ведь даже тем, кому удается найти замену букмекерам, приходится соглашаться на значительные дисконты. Особенно чувствительным запрет станет для команд второго эшелона.

В следующем сезоне в Английской премьер-лиге вступает в силу запрет на размещение на футболках игроков логотипов букмекерских контор. Решение было принято лигой после консультаций с британскими властями добровольно еще три года назад. Внедрять в силу его немедленно АПЛ не стала, дав командам время на адаптацию. Как сообщает The Guardian, оно было потрачено фактически впустую. Издание со ссылкой на высокопоставленного функционера одного из клубов лиги утверждает, что из-за этого суммарные потери команд топового английского дивизиона только за следующий сезон составят £80 млн.

Клубам очень непросто найти замену букмекерам. Команды АПЛ пользовались спросом у букмекерских контор, в основном работающих на азиатских рынках. Настолько высоким, что между ними часто возникала конкуренция, что вело к росту цен на «маечное» спонсорство.

В общей сложности ровно половина из 20 команд АПЛ имеет контракты с букмекерами или онлайн-казино.

Но, по информации The Guardian, из десяти клубов, получающих деньги по таким контрактам, на данный момент замену удалось найти только «Борнмуту», договорившемуся о размещении на футболках логотипа своего «стадионного» спонсора — компании Vitality. Да и то только благодаря тому, что команда согласилась сильно снизить цену на размещение. Почти договорился с новым «маечным» спонсором и «Брентфорд». Но и в данном случае речь идет не о привлечении нового партнера, а о расширении сотрудничества с уже имевшимся: компания Indeed, сейчас размещающая логотип на тренировочной форме клуба, согласилась «спонсировать» и игровой комплект амуниции. Стоимость обеих сделок оценивается в диапазоне от £4 млн до £5 млн, что вдвое меньше, чем команды получают сейчас по аналогичным договорам c букмекерами bj88 и Hollywood Bets. Отмечается также, что уход букмекеров косвенно бьет и по тем клубам, которые дел с ними не имели: потенциальные спонсоры пользуются возросшей конкуренцией между клубами, чтобы снижать цены на спонсорские контракты.

От запрета на рекламу букмекеров страдают в основном команды второго эшелона. У топовых клубов устойчивость к последствиям нововведения все же выше. «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем» связаны долгосрочными контрактами с такими крупными компаниями и брендами, как Emirates, Standard Chartered, Etihad Airways, Snapdragon, AIA. Их стандартная ставка за годичное размещение логотипов спонсоров на игровой форме колеблется в диапазоне от £50 млн до £60 млн. Чуть меньше получает «Тоттенхем»: контракт с AIA приносит лондонцам £40 млн. Да и соглашение у этого клуба заканчивается по завершении сезона, а о новом он пока не сообщал. Не исключено, что в новых условиях и «Тоттенхему» придется давать скидку.

Особняком в так называемой большой шестерке грандов стоит «Челси». Лондонцы начинали последние три сезона вообще без титульного спонсора. По ходу сезона таковой появлялся, но всякий раз это были краткосрочные сделки, подписываемые в авральном режиме,— стратегия, которая, по утверждению источника The Guardian, стоила «Челси» «десятков миллионов фунтов». Тут уместно напомнить, что лондонцы 1 апреля сообщили о том, что понесли в прошлом сезоне убыток в £262 млн. Он стал рекордным за всю историю АПЛ.

«Почти все сейчас теряют деньги,— рассказал источник The Guardian.— Вне пределов "большой шестерки" цены на "маечное" спонсорство снизились на 50%. Текущие ставки колеблются в диапазоне от £8 млн до £12 млн. Да, могут быть какие-то исключения, но в целом это сейчас очень трудный рынок. А с учетом намерения многих команд предложить размещение логотипа на груди игроков уже имеющимся спонсорам мы можем столкнуться с эффектом домино, когда цены опустятся еще ниже».

Александр Петров