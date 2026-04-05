Власти Зимбабве изменят конституцию для продления президентского срока

На минувшей неделе парламент Зимбабве начал слушания по законопроекту, который ранее уже получил одобрение кабинета правящей партии «Зану-ПФ». Инициатива под названием «Поправка №3» подразумевает внесение в конституцию Зимбабве изменений, которые позволят продлить второй срок полномочий действующего президента Эммерсона Мнангагвы на два года, до 2030 года. В законопроекте есть еще одно положение — президент будет избираться не всенародным голосованием, а парламентом. В настоящее время в Нижней палате парламента Зимбабве из 280 мест 176 принадлежат правящей партии «Зану-ПФ», 103 — оппозиции, еще одно место вакантно.

Инициированные кабинетом поправки к конституции вызвали опасения оппозиции и ряда политологов, заявивших, что президент Эммерсон Мнангагва, известный в стране под прозвищем Крокодил, хочет обеспечить себе пожизненное пребывание у власти. Свое прозвище господин Мнангагва за необычайную хитрость и жестокость получил еще до того, как Зимбабве завоевало независимость. Даже сторонников Эммерсона Мнангагвы в партии называют лакостами (Lacoste — французская марка одежды, логотипом которой является зеленый крокодил).

Господин Мнангагва пришел к власти после военного переворота 2017 года, в результате которого был свергнут многолетний правитель страны, 93-летний Роберт Мугабе. Тот был президентом с 1987 года, а фактически правил с 1980 года. Эммерсон Мнангагва при Мугабе был вице-президентом и фактически руководил переворотом. Мнангагва стал временным главой страны, а в 2018 году после проведения выборов занял этот пост официально.

Евгений Хвостик

