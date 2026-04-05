Суицид оперного певца Евгения Кунгурова в Москве заново проверят как убийство

Следственный комитет России (СКР) и прокуратура организовали новые проверки обстоятельств гибели оперного певца Евгения Кунгурова весной 2024 года. Как стало известно «Ъ», на этом настоял отец исполнителя. Мужчина уверен, что причиной смерти его сына стало убийство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кунгуров

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Сообщение о новых проверках отец заслуженного артиста Виктор Кунгуров получил в ответ на заявления, направленные председателю СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору Александру Гуцану. Господин Кунгуров просил правоохранителей провести расследование по статьям об убийстве, совершенном группой лиц, и превышении должностных полномочий следователем СКР, который проводил осмотр места гибели артиста.

Господин Кунгуров-старший и его адвокат настаивали, что доследственные проверки были проведены ненадлежащим образом. По их словам, следователи не проверили версию насильственной смерти, не искали возможных следов борьбы или отпечатков обуви. Из-за этого московский СКР отказал в возбуждении уголовных дел по факту как убийства, так и доведения до самоубийства, отмечают заявители. Отец певца подозревает, что в квартире мог произойти конфликт, завершившийся смертью его сына. После этого тело певца могли сбросить с балкона.

40-летний солист Калининградского музыкального театра, заслуженный артист России Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года в Москве. Его тело обнаружили под окнами дома на Зоологической улице, где артист с супругой снимали квартиру. По версии правоохранителей, Евгений Кунгуров добровольно ушел из жизни.

