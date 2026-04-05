ФК «Урал» разгромил «Чайку» 5:0 в 27-м туре Лиги Pari

Футбольный клуб «Урал» одержал крупную победу над «Чайкой» из Песчанокопского в 27-м туре Лиги Pari. Матч прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончился со счетом 5:0 (2:0).

Голы забили: Бегич (5, 34), Ишков (65), Морозов (89), Акбашев (90).

ФК «Урал» после 27 туров набрал 48 очков и занимает третье место. У «Родины», занимающей второе место, 52 очка.

Следующую игру ФК «Урал» проведет 12 апреля в Екатеринбурге. Его соперником будет «Уфа».

