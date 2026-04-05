В аэропорту Сочи задержаны 16 рейсов, два отменены

В международном аэропорту Сочи задерживается 16 рейсов и отменено два, свидетельствуют данные онлайн-табло.

На вылет задержано восемь рейсов: три в Краснодар, в Стамбул и Анталью, в Москву, в Санкт-Петербург и в Казань.

Прилет также задерживается по восьми направлениям: из Самары, из Москвы, из Стамбула, из Уфы, из Санкт-Петербурга, из Казани и Сургута.

Полностью отменены рейсы из Москвы и из Кувейта.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту Сочи днем 5 апреля. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Наталья Решетняк