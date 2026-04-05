«Иран полон решимости вести войну на истощение»

Спасение американским спецназом сбитого в Иране пилота стало одной из главных тем во многих мировых СМИ. Некоторые обозреватели сравнивают миссию с голливудским блокбастером, другие предупреждают, что военная операция против Ирана, судя по всему, будет для США сложнее, чем ожидалось ранее.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Заявления Трампа о победе противоречат суровой реальности войны с Ираном Повторяющиеся заявления Трампа о том, что война почти закончилась, сталкиваются с суровой реальностью на поле боя, заявляют некоторые американские чиновники и аналитики. Более чем за месяц конфликта США и Израиль уничтожили большую часть иранского руководства, потопили его военно-морской флот и ослабили ракетную программу страны. Однако 3 апреля Тегеран отверг попытки переговоров о прекращении войны, заявив, что требования США неприемлемы. По мнению экспертов, Иран, похоже, полон решимости вести войну на истощение и демонстрировать свой контроль над поставками нефти в Персидский залив, чтобы отговорить США и их союзников от размышлений о будущих атаках и укрепить свои позиции на любых возможных переговорах.

Tasnim (Тегеран, Иран) Спикер иранского парламента высмеял США после того, как иранские военные сбили самолет в Исфахане Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в своем аккаунте в X высмеял США. Он опубликовал изображение обломков американского военного самолета, уничтоженного возле Исфахана, после того как иранские военные сорвали спасательную операцию по поиску американского пилота. Галибаф написал под снимком, что, если у Вашингтона будет еще три подобных поражения, он будет «полностью уничтожен»: «Если Соединенные Штаты одержат еще три победы, подобные этой, они будут полностью уничтожены».

Sueddeutsche Zeitung (Мюнхен, Германия) «Он у нас»: пропавший в Иране американский солдат спасен Спасение как в голливудском фильме: американский спецназ вытащил (из Ирана.— “Ъ”) пропавшего летчика сбитого истребителя. Президент США Дональд Трамп описывает эту рискованную миссию в драматических выражениях. По мнению экспертов, если бы Иран первым обнаружил члена экипажа, руководство в Тегеране могло бы использовать это в качестве рычага давления. Если бы члена экипажа взяли в плен и опубликовали фотографии, это добавило бы еще больше негатива к и без того критическому отношению американской общественности к войне. Трамп снова заявляет: у нас превосходство в воздушном пространстве Ирана. Правительство США и особенно Трамп в последние недели не раз заявляли, что американским самолетам больше не нужно опасаться атак в воздушном пространстве Ирана. После спасения второго члена экипажа F-15E Трамп написал, что (успех.— “Ъ”) операции вновь подтвердил «подавляющее превосходство в воздухе».

«Хуаньцю шибао» (Пекин, Китай) В Иране спасен пропавший пилот — военный курс остается неизменным, США удваивают усилия, чтобы компенсировать понесенные издержки Американские СМИ, начиная с Fox News и заканчивая New York Post, называют миссию успешной и дерзкой, но китайские эксперты отмечают, что победы бывают разными. Одни — чистые, решительные и неоспоримые, другие — грязные и очень дорогие. В этой операции США спасли своего летчика, а Иран указал на тяжелые потери, нанесенные американским самолетам. Для США это лишь удовлетворительный результат (то есть на тройку.— “Ъ”). Эксперты также подчеркнули, что множество американских самолетов уже были повреждены или сбиты в ходе конфликта в Иране и этот случай вряд ли изменит общую траекторию войны, поскольку Вашингтон продолжает наращивать усилия по возмещению понесенных затрат. Но это не идеальное решение для США.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик