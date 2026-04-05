Ипотека уйдет от молотка

Минфин вернулся к идее полного перевода продажи заложенного по ипотеке жилья, а также арестованного в ходе исполнительного производства имущества в электронную форму — через федеральные электронные торговые площадки (ЭТП). Для ускорения продажи таких активов предложен механизм «торги-качели»: сначала цена будет идти на повышение, а при отсутствии спроса — на понижение. Законопроект продолжает логику цифровизации торгов, его разработчики обещают, что изменения повысят их прозрачность и конкурентность.

Минфин подготовил законопроект, нацеленный на повышение эффективности торгов заложенным по ипотеке жильем, на которое обращено взыскание, а также имуществом, арестованным в ходе исполнительного производства. Документ разработан в рамках Национальной модели целевых условий ведения бизнеса (план работ по улучшению делового климата — см. “Ъ” от 22 апреля 2025 года).

Сейчас, отмечается в пояснительной записке к проекту, закон предусматривает реализацию такого имущества через традиционные формы — аукцион и публичные торги. Теперь же предлагается закрепить, что арестованное и ипотечное имущество должников с 1 июля 2027 года будет реализовываться на электронных торгах. При этом проводиться они будут на отобранных правительством федеральных ЭТП, на которых сейчас реализуется конфискованное имущество.

Вместо классических торгов на повышение вводится механизм «торги-качели». Сначала цена будет повышаться, а при отсутствии предложений пойдет на снижение (шагом от 1% до 5% от начальной стоимости).

Есть, впрочем, ограничения — цена не может опуститься более чем на 50% от стартовой. Покупка имущества должника будет оформляться с применением ГИС «Торги». Как пояснили “Ъ” в Минфине, законопроект направлен на повышение уровня прозрачности и конкурентности торгов, а также на «обеспечение в полной мере интересов сторон исполнительного производства в условиях признания торгов состоявшимися».

Отметим, это не первая попытка Минфина перевести торги таким имуществом в электронную форму (см. “Ъ” от 23 марта 2021 года). В 2021 году похожий законопроект был даже принят Госдумой в первом чтении. Как отмечал замглавы Минфина Алексей Моисеев, документ тогда был разработан по поручению Владимира Путина — для снижения количества нарушений при продаже имущества. Несмотря на это, в марте 2023 года законопроект был в итоге отклонен. В профильном комитете Госдумы это объясняли параллельной подготовкой норм, нацеленных на введение единого порядка проведения отраслевых аукционов и целесообразностью рассмотрения законопроекта уже в привязке к правительственной концепции унификации торгов. В свою очередь, эта концепция в итоге вылилась в законопроект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об универсальных торгах отраслевыми госактивами, принятие которого тоже затянулось. Подготовленный сейчас законопроект Минфина, сообщили “Ъ” в ФАС, в службу пока не поступал.

В ВТБ считают законопроект логичным продолжением политики цифровизации и повышения прозрачности торгов, ведь в электронном формате, который фактически станет обязательным для торгов в ходе исполнительного производства, все действия доступны для контроля. Сейчас, отмечают в банке, в большинстве регионов торги проходят уже в электронном формате, изменения же расширят рынок и сделают его «по-настоящему массовым».

Как сообщили “Ъ” в «Сбербанк-АСТ» (электронная торговая площадка), всего в 2025 году на торги было выставлено более 80 тыс. лотов, о которых идет речь в законопроекте Минфина, «и это существенный объем». При этом там поясняют, что сейчас около половины электронных торгов таким имуществом проходит на некрупных ЭТП, которые не входят в число федеральных, обладают скудными технологиями и охватывают не так много потенциальных покупателей.

В ВТБ добавляют, что процесс продажи ускорится, активы будут быстрее находить покупателей и реже уходить на повторные торги, а цена будет формироваться «в более конкурентной среде». Соглашается с этим и партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков: проведение торгов сначала на повышение, а потом на понижение цены должно стимулировать интересантов к участию и сократить число повторных торгов.

Евгения Крючкова, Полина Попова