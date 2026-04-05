В Краснодаре в целях безопасности отменили гастрофестиваль «Гриль! Рест! Фест!»

Организаторы гастрономического фестиваля «Гриль! Рест! Фест!» приняли решение отменить его проведение в запланированные даты — с 17 по 19 апреля. Мероприятие переносится на сентябрь 2026 года.

«В связи с текущей ситуацией в сфере безопасности на территории Краснодара была проведена рабочая встреча совместно с профильными службами, представителями администрации города и командой организаторов»,— говорится в сообщении.

О новых датах, программе и всех обновлениях будет сообщено дополнительно в официальных каналах.

Наталья Решетняк