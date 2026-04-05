Налоги ищут где попроще

Темпы перехода предпринимателей в кредитные организации, участвующие в эксперименте по применению нового налогового режима — автоматизированного режима упрощенной системы налогообложения (АУСН),— в первом квартале текущего года значительно замедлились. Если в конце прошлого года их количество в аккредитованных банках увеличилось в несколько раз, то в первые месяцы этого года оно выросло на десятки процентов. При этом круг банков, предоставляющих такие услуги, постепенно расширяется. Эксперты ожидают, что к АУСН присоединятся десятки региональных банков, чтобы вернуть ушедших клиентов, однако большая их часть вряд ли будет к этому готова.

Согласно данным опроса “Ъ” кредитных организаций, за первый квартал текущего года число клиентов, использующих АУСН, выросло на 15–40%. Количество новых и действующих клиентов ПСБ, перешедших на АУСН, увеличилось почти на 40%. В Т-Банке доля таких клиентов выросла на 27%. «Ключевой драйвер роста — это переход на режим уже действующих игроков, а не приток новых регистраций»,— отметила руководитель нефинансовых сервисов «Т-Бизнеса» Анастасия Яннаева. В Точка-банке в первом квартале среди новых клиентов 6% выбрали АУСН. По словам лидера сервиса «Онлайн-бухгалтерия» Точка-банка Даниила Смирнова, этот налоговый режим уже воспринимается «как рабочий инструмент для старта бизнеса». В ВТБ с начала года на специальный налоговый режим перешли более 75 тыс. новых и действующих клиентов малого бизнеса.

Банки, подключившиеся к эксперименту в декабре прошлого года, также отмечают рост клиентов. За первый квартал текущего года в Совкомбанке 30% привлеченных клиентов применяют режим АУСН и около 20% прежних клиентов перешли на него. В Абсолют-банке свыше 10% действующих клиентов перешли на АУСН и 5% новых — подключили его. «Включение в перечень АУСН с 2026 года позволило сохранить объем действующих клиентов и остатков на расчетных счетах»,— отметили в банке. В Озон-банке на конец марта АУСН используют несколько тысяч клиентов, в основном ИП.

Вместе с тем в декабре прошлого года рост числа клиентов, выбирающих экспериментальный режим, исчислялся сотнями процентов. В Сбербанке оценивали рост числа таких клиентов в целом по банковской системе в шесть раз (см. “Ъ” от 19 января).

С 1 января 2026 года для предпринимателей с доходом 20–60 млн руб., использующих УСН, к налогу с выручки (6%) добавляется НДС (5%). Для предпринимателей, участвующих в эксперименте по АУСН, который начался с середины 2022 года, порог до уплаты НДС сохранился на уровне 60 млн руб. (ставка 8%), эксперимент продлится до конца 2027 года. По данным на 1 апреля, в нем участвуют 29 кредитных организаций, причем с декабря прошлого года их количество удвоилось. На начало этого года около 250 тыс. организаций использовали АУСН.

Участники рынка отмечают, что основной переток клиентской базы уже произошел, хотя плавный переход предпринимателей на АУСН будет продолжаться. Экспериментальный режим «потенциально подходит для 70% представителей малого бизнеса», поэтому «сформировавшийся тренд по переходу клиентов на этот налоговый режим продолжится», ожидает руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса ВТБ Спартак Солонин. «Скачок возможен при анонсировании новых оптимизаций налогов для ИП и ООО на АУСН»,— считает управляющий директор малого бизнеса Совкомбанка Алена Аверочкина.

Причем востребованность нового режима определяется не только налоговой выгодой, отмечают эксперты. Малый бизнес выбирает АУСН в том числе и потому, что режим значительно упрощает ведение учета, сдачу отчетности и расчет налогов, считают в Озон-банке. Директор департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина обращает внимание, что клиенты при принятии решения учитывают отработанность процессов, включая готовность региональных ИФНС.

В числе пострадавших оказались региональные банки, не подключившиеся к эксперименту. По оценке руководителя группы по межбанковской кооперации Ассоциации российских банков Оксаны Погодиной, «потери дохода региональных банков составляют около 25%». Причем, по мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, банки, которые до начала года вошли в эксперимент, получили максимум «профита» от сложившейся ситуации, к ним «без малейших маркетинговых затрат пришли тысячи действующих бизнесов с бесплатными остатками и потенциалом по продаже им дополнительных банковских сервисов».

В ближайшие месяцы всем банкам, работающим с малым бизнесом, придется предложить клиентам этот сервис, так как он будет инструментом конкуренции. При этом Оксана Погодина ожидает, что вернуть ушедших клиентов региональным банкам не удастся, в лучшем случае вернутся «около 10–20%». В том числе, как указывает господин Войлуков, чтобы перейти в другой банк, «придется менять реквизиты, перезаключать договоры, и делать это невынужденно станут очень немногие».

Максим Буйлов