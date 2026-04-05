Развожаев: в Севастополе сбили еще три воздушные цели

Силы противовоздушной обороны и подразделения Черноморского флота России продолжают отражение атаки украинских войск на Севастополь. В Нахимовском и Балаклавском районах города сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбиты три воздушные цели в Нахимовском и Балаклавском районах»,— написал глава города в своем Max-канале.

Как уточнили в спасательной службе Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Губернатор обратил внимание, что военные применяют различные средства поражения, в том числе стрелковое оружие. «Пули, не попавшие в цель, с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА. Берегите себя!» — написал господин Развожаев.

Власти призывают жителей не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях.

Наталья Решетняк