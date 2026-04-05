В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в международном аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение принято в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Аналогичные ограничения ранее начали действовать в аэропортах Геленджика и Краснодара.

Пассажирам рекомендовано обращаться за актуальной информацией к авиаперевозчикам и следить за табло аэропортов.

Наталья Решетняк