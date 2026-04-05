Крымский татарин получил 20 лет за службу на стороне ВСУ

Южный окружной военный суд приговорил крымского татарина Сейрана Асанова, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, фигурант летом 2024 года добровольно вступил в добровольческий штурмовой батальон на должность стрелка. Батальон признан в России террористической организацией. По версии следствия, фигурант прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской и физподготовке и добровольно принял присягу. Позднее Асанов был пленен вместе с сослуживцами на территории ДНР.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация террористической деятельности и участие в ней) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях террористической деятельности). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь