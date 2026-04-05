Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крымский татарин получил 20 лет за службу на стороне ВСУ

Южный окружной военный суд приговорил крымского татарина Сейрана Асанова, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, к 20 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, фигурант летом 2024 года добровольно вступил в добровольческий штурмовой батальон на должность стрелка. Батальон признан в России террористической организацией. По версии следствия, фигурант прошел обучение по тактико-специальной, стрелковой, боевой, медицинской и физподготовке и добровольно принял присягу. Позднее Асанов был пленен вместе с сослуживцами на территории ДНР.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация террористической деятельности и участие в ней) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях террористической деятельности). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все