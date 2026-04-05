Жительница Петербурга родила однояйцевую четверню впервые в России

Петербурженка родила однояйцевую четверню — это первый описанный в России случай. Об этом сообщил родильный дом № 17 во «ВКонтакте».

«Вчера в истории нашего родильного дома была написана удивительная и редкая глава. В медицине рождение четверни — это всегда событие экстра-класса, требующее ювелирной точности, колоссальной выдержки и слаженной работы огромной команды. И это чудо произошло!»,— сообщили в родильном доме.

У петербурженки на сроке 32 недель родились четыре девочки. В операционной находилась «целая армия спасения: бригада анестезиологов-реаниматологов, опытные операционные медицинские сестры и акушерки», указано в сообщении. Каждого из четырех младенцев сразу после рождения принимали неонатологи и неонатальные сестры, добавили в роддоме.