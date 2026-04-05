Бастрыкин хочет знать обстоятельства избиения подростками мужчины в Ярославле

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Ярославле после избиения группой подростков мужчины. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По информации из соцсетей и согласно опубликованным кадрам с камер видеонаблюдения, 3 апреля во дворе на Угличской улице группа подростков пыталась выломать двери в подъезд многоквартирного дома. Им сделал замечание прохожий, после чего началась потасовка, в ходе которой подростки повалили мужчину на землю и нанесли ему несколько ударов, в том числе ногами.

4 апреля полиция начала проверку и поиск участников инцидента. Также проверку организовала прокуратура. Как сообщил СК РФ, по факту происшедшего СУ СК РФ по области возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Бакухину П. П. представить доклад о ходе расследования уголовного дела»,— сообщили в СК РФ.

Алла Чижова