Между Донецком и Геленджиком запустили новый автобусный маршрут
Пассажирские перевозки по новому межрегиональному маршруту между Донецком и Геленджиком стартовали с 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.
Рейс будет выполняться по маршруту Автостанция «Южный» (г. Донецк)—Автовокзал г. Геленджик. В ведомстве уточнили, что движение организовано с промежуточными остановками в Макеевке, Краснодаре, Анапе и Новороссийске.
Автобус отправляется от автостанции «Южный» в Донецке в 16:00 через день. Прибытие в Геленджик — на следующий день в 06:40. Обратный рейс стартует с автовокзала Геленджика в 11:50 (также через день), прибытие в Донецк — в 03:00.
Промежуточные остановки из Донецка в Геленджик:
- Донецк («Мотель») — 16:20
- Макеевка — 16:50
- Краснодар — 00:20
- Анапа — 05:00
- Новороссийск — 05:40
Из Геленджика в Донецк:
- Новороссийск — 13:00
- Анапа — 14:30
- Краснодар (АВ) — 17:25
- Краснодар (АС №2) — 18:15
- Макеевка — 02:00
- Донецк (ОП «Мотель») — 02:30
В Росавтотрансе подчеркнули, что маршрут является сезонным и будет действовать до 19 мая.