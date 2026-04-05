Между Донецком и Геленджиком запустили новый автобусный маршрут

Пассажирские перевозки по новому межрегиональному маршруту между Донецком и Геленджиком стартовали с 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтотранса.

Рейс будет выполняться по маршруту Автостанция «Южный» (г. Донецк)—Автовокзал г. Геленджик. В ведомстве уточнили, что движение организовано с промежуточными остановками в Макеевке, Краснодаре, Анапе и Новороссийске.

Автобус отправляется от автостанции «Южный» в Донецке в 16:00 через день. Прибытие в Геленджик — на следующий день в 06:40. Обратный рейс стартует с автовокзала Геленджика в 11:50 (также через день), прибытие в Донецк — в 03:00.

Промежуточные остановки из Донецка в Геленджик:

Донецк («Мотель») — 16:20

Макеевка — 16:50

Краснодар — 00:20

Анапа — 05:00

Новороссийск — 05:40

Из Геленджика в Донецк:

Новороссийск — 13:00

Анапа — 14:30

Краснодар (АВ) — 17:25

Краснодар (АС №2) — 18:15

Макеевка — 02:00

Донецк (ОП «Мотель») — 02:30

В Росавтотрансе подчеркнули, что маршрут является сезонным и будет действовать до 19 мая.

Наталья Решетняк